ДТП в Харькове: Зайцеву заставили сдавать анализы в присутствии активистов

Виновницу страшной аварии в Харькове Елену Зайцеву заставили сдавать анализы крови и мочи в присутствии активистов. Об этом рассказал близкий знакомый семьи Зайцевых, передает Город Х.



По его словам, когда Зайцеву увезли на экспертизы, спустя несколько часов туда пришли активисты и потребовали пересдать кровь и мочу в их присутствии. Наблюдать за пересдачей допустили двух девочек-активисток.



"А потом Елену забрали в СИЗО. Не разрешили даже, чтобы мать ей прокладки передала, простите за интимные подробности", – сообщил знакомый семьи.



Такж харьковчанин отметил, что список дорожных нарушений Lexus, которые предъявили в суде, напрасно приписали Елене Зайцевой. Дескать, этой машиной, кроме девушки, пользуется и ее мать, и самый младший сын Зайцева.

