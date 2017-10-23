В Кабмине назвали условие возврата к закупкам газа у РФ

Закупать природный газ напрямую у "Газпрома" в нынешнем формате отношений очень рискованно и безответственно, однако перевод Европой закупки российского газа на границу с РФ может изменить ситуацию, считает вице-премьер Владимир Кистион. "Никогда не говори никогда… Если бы мы перенесли точку учета по транзиту на восточную границу, такой вариант (прямой закупки газа у "Газпрома" – ИФ) можно было бы рассматривать", – сказал вице-премьер в интервью "Экономической правде", опубликованном в понедельник.



Комментируя оценки, что российский газ бывает дешевле, чем закупаемый Украиной в Европе, В.Кистион напомнил, что "бесплатный сыр бывает только в мышеловке".



"Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привлекательными условиями привязывали, а потом решали все свои вопросы", - подчеркнул он.



Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко поставил задачу перевести закупку Европой российского газа после 2019 года с западной на восточную границу страны.



"В связи с тем, что контракт заканчивается в 2019 году, наша задача с помощью Евросоюза добиться революционного изменения в организации транзита", - сказал он в ходе ежегодного послания о внутреннем и внешнем положении страны в 2017 году в Верховной Раде в начале сентября этого года. По его словам, Украина должна предоставлять транзитные услуги не России, а Евросоюзу.



"Нафтогаз Украины", комментируя заявление главы государства, отметил, что будущее загрузки украинской газотранспортной системы (ГТС) могут обеспечить европейские компании, которые будут покупать российский газ на восточной границе Украины.



"Нафтогаз" прекратил прямые закупки газа у "Газпрома" 696 дней назад.

