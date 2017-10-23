Пес Макрона помочился на камин Елисейского дворца

Собака президента Франции Эммануэля Макрона, которую он забрал из приюта, помочилась на камин в Елисейском дворце прямо во время встречи политика с министрами. Видео курьезного инцидента опубликовал телеканал LCI.







Присутствующий на встрече Жюльен Денормани поинтересовался у Макрона, часто ли Немо (кличка собаки - ред.) такое делает, на что политик ответил отрицательно, и пошутил, что вероятно, именно министры спровоцировали такую выходку пса.

