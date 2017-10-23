Двое бойцов ВСУ ранены за минувшие сутки в зоне АТО

Вследствие боевых действий в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе в течение минувших суток двое украинских военнослужащих получили ранения, проинформировал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.



"Вследствие боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, но двое бойцов получили ранения и были оперативно эвакуированы в медицинские учреждения", - сказал А.Лысенко на брифинге в понедельник в Киеве.



В сводке штаба АТО за 22 октября сообщалось о 12 обстрелах боевиками украинских позиций на Донбассе и ранении одного военнослужащего ВСУ.

