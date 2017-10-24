Шевченко хотел бы продолжить работу со сборной Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко хотел бы продолжить работу с национальной командой.



"Я вижу прогресс в игре команды, вижу, что команда может играть лучше и это в меня вселяет уверенность. Я хочу остаться работать с национальной командой", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в Киеве.



А.Шевченко отметил, что теперь решение должен принять исполком Федерации футбола Украины.



Главный тренер сборной подчеркнул, что берет на себя ответственность за невыход команды на чемпионат мира 2018 года.

