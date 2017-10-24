Шевченко хотел бы продолжить работу со сборной Украины
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко хотел бы продолжить работу с национальной командой.
"Я вижу прогресс в игре команды, вижу, что команда может играть лучше и это в меня вселяет уверенность. Я хочу остаться работать с национальной командой", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в Киеве.
А.Шевченко отметил, что теперь решение должен принять исполком Федерации футбола Украины.
Главный тренер сборной подчеркнул, что берет на себя ответственность за невыход команды на чемпионат мира 2018 года.
Источник: Интерфакс-Украина
23.10 16:00