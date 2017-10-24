Романа Полански обвинили в совращении 10-летней девочки

Американская художница Марианна Бернард заявила, что режиссер Роман Полански совратил ее во время фотосессии, когда ей было 10 лет. Ее слова передает издание The Sun.



По словам Бернард, в 1975 году Полански договорился с ее матерью провести фотосессию девочки. Это произошло на пляже в штате Калифорния. «Там была куча больших камней, на этих камнях он меня фотографировал», — рассказала женщина.



Бернард вспомнила, что сначала режиссер попросил ее снять бюстгальтер. «Я не чувствовала дискомфорта, потому что мне было десять лет, и я часто ходила без лифчика. Но потом он захотел, чтобы я сняла плавки — и мне стало совсем не по себе. Внезапно я осознала, что моя мать куда-то пропала. Я не знала, куда она делась. После этого он начал домогаться меня», — отметила она.



Художница подчеркнула, что решила рассказать об инциденте из-за секс-скандала, развернувшегося вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна. На домогательства голливудского дельца пожаловались, в частности, актрисы Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли.

