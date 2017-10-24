Украина в ближайшие дни останется в плену арктического воздуха

В Украине в ближайшие сутки, 24 октября, большая часть территории страны, кроме крайнего юга, останется в холодной воздушной массе арктического происхождения; погоду будет определять поле повышенного давления, лишь на западе и юго-западе - атмосферные фронты, сообщает Укргидрометцентр.



Ночью в западных регионах, а также Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидаются умеренные дожди, днем на Закарпатье и Прикарпатье – небольшие дожди (в Карпатах дождь с мокрым снегом); на остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, на юге отдельные порывы 15-20 м/с.



Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Черниговской и Сумской до 5° мороза; днем 3-8° тепла, в южной части и на Закарпатье ночью 4-9°, днем 9-14°.



В Киеве во вторник без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 24 октября самая высокая температура днем была 22,8° в 1989 году, самая низкая ночью -5,0° в 1920 году.



В Украине 25 октября в восточных областях, а также Днепропетровской, Запорожской областях прогнозируется дождь, местами с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.



Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-18 м/с.



Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Черниговской и Сумской областях до 5° мороза, днем 4-9° тепла; на юге страны ночью 1-6° тепла, днем 9-14°.



В Киеве в среду без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 6-8° тепла.

