Парламент Каталонии соберется на заседание в четверг для ответа на меры Мадрида
Парламент Каталонии в четверг проведет пленарное заседание для обсуждения своего ответа на намерения Мадрида принять статью 155 для ограничения автономии в регионе. Об этом сообщает El Pais, передает УНН.
Заседание может продолжиться в пятницу, 27 октября, в то время, когда Сенат Испании будет рассматривать ограничения автономии региона.
Отмечается, что в этот день руководство Каталонии может провозгласить независимость региона.
Источник: УНН
23.10 15:12