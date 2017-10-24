Парламент Каталонии соберется на заседание в четверг для ответа на меры Мадрида

Парламент Каталонии в четверг проведет пленарное заседание для обсуждения своего ответа на намерения Мадрида принять статью 155 для ограничения автономии в регионе. Об этом сообщает El Pais, передает УНН.



Заседание может продолжиться в пятницу, 27 октября, в то время, когда Сенат Испании будет рассматривать ограничения автономии региона.



Отмечается, что в этот день руководство Каталонии может провозгласить независимость региона.

