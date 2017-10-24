Кабмин в среду рассмотрит изменения в ПДД

В среду, 25 октября, Кабинет министров Украины утвердит законопроект, предполагающий изменения в правила дорожного движения. Об этом в эфире "112 Украина" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.



"Я думаю, что в среду на Кабинете министров мы от Кабинета министров внесем некоторые инициативы по законодательным правкам для Верховной Рады с тем, чтобы мы могли на фоне такой обеспокоенности общества и на фоне того, что с прошлого года на нынешний на 13% выросли происшествия на дорогах, в том числе с летальными исходами, я думаю, что мы должны отреагировать", - сказал А.Аваков.



По его словам, инициатива будет предполагать внесение поправок в 5-6 пунктов. А.Аваков добавил, что на рассмотрении парламента также находится предложение о фото-видеофиксации нарушений ПДД.

