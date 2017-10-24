Илону Маску дали разрешение на первый участок высокоскоростного тоннеля

Чиновники штата Мэриленд разрешили Илону Маску построить туннель длиною 16 км. Об этом сообщает Mashable.



Этот участок станет первым для проекта компании Маска The Boring Company, в рамках которого запланирована постройка высокоскоростного туннеля между Нью-Йорком и Вашингтоном.



Отмечается, что для претворения проекта в жизнь Маску потребуются разрешения от других штатов, а также от федерального правительства. До этого бизнесмену разрешили построить небольшой пробный туннель за пределами Лос Анджелеса для испытаний.

