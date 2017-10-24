В НАБУ рассказали о причинах обысков у мэра Одессы

Обыски в Одесском горсовете и у мэра города Геннадия Труханова прошли в связи с расследованием двух уголовных производств о коррупции. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в понедельник, 23 октября.



"В рамках одного производства расследуется возможное присвоение средств местного бюджета путем завышения стоимости работ по реконструкции автодорог и дальнейшего перечисления незаконно полученных доходов на счета подконтрольных оффшорных компаний. Второе производство касается передачи имущества КП Международный аэропорт Одесса в уставной капитал ООО Международный аэропорт Одесса, в результате которого... имущество территориальной общины незаконно выбыло из его владения, чем последней нанесен ущерб на сумму свыше 100 млн грн", – сообщили в ведомстве.



Обыски проводятся по месту жительства подозреваемых и по месту нахождения вещей и документов, имеющих значение для дела.



Детективы также проверяют версию возможной причастности мэра города Одессы в этих уголовных преступлениях, поэтому обыски проводят в его кабинете и доме.

