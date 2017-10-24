Назван способ распознать женскую ложь

Американские ученые определили три слова, которые чаще всего используют женщины, когда лгут, сообщает The Times.



Для обмана в письменной речи собеседница с высокой вероятностью применяет наречие «возможно», местоимение «я» и глагол «стараться». При этом женщины для лживого высказывания в среднем используют 9,2 слова против 8 слов в правдивом.



Мужчины, в свою очередь, в этом же случае часто используют наречие «наверное» и частицу «конечно». Специалисты также установили, что первые лгут чаще, чем вторые.



К подобным выводам авторы пришли, проанализировав статистику мобильного приложения, в котором 1703 участника эксперимента оценивали правдивость тех или иных высказываний.

