Аваков: у меня нет никакого конфликта с президентом

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверяет, что у него нет конфликтов с президентом Украины Петром Порошенко, а есть обсуждение актуальных вопросов в рабочем режиме.



В понедельник в эфире телеканала "112.Украина" отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация СМИ о том, что у него якобы были конфликты с главой государства относительно палаточного города возле Верховной Рады, А.Аваков сказал: "В СМИ много информации появляется, я тоже это читал и смотрел… На самом деле, обсуждения, естественно, были, но никакого конфликта с президентом Украины у меня нет, мы вполне дружески созваниваемся, наши отношения вполне дружеские и даже товарищеские, если можно так сказать об отношениях министра и президента".



Вместе с тем, глава МВД признал, что у него есть "своя точка зрения по целому ряду вопросов".



"Это моя работа – эту точку зрения продвигать. И то, что высшие государственные деятели собираются время от времени и обсуждают актуальные вопросы – это нормально. Действительно, эти все обсуждения не проходят гладко, но они проходят в рамках нормальной рабочей дискуссии", - подчеркнул А.Аваков.

