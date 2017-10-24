Беларусь отказалась от украинской свинины

Беларусь ввела временные ограничения на импорт свинины из Одесской, Луганской, Винницкой и Ривненской областей в связи со вспышками на этих территориях африканской чумы свиней. Об этом сообщает департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.



Так, запрет распространяется на импорт живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины и продуктов ее переработки.



Также вводится ограничение на ввоз кормов и кормовых добавок, содержащих в своем составе свиноводческое сырье из Одесской, Луганской, Винницкой и Ривненской областей, а также оборудования, используемого для перевозки, содержания, убоя и разделки свиней. Исключение – готовые корма и кормовые добавки для кошек и собак растительного происхождения, в том числе из птицы и рыбы, прошедшие термическую обработку.



Ведомство подчеркнуло, что ограничения не распространяются также на разрешения, которые были выданы по согласованию с комитетами по сельскому хозяйству и продовольствию Беларуси, на шроты, прошедшие термическую обработку в процессе изготовления, для производства комбикормов для животных и ценных видов рыб.

