Кого сдюжим – молдаван или русских?

Помните этот неполиткорректный (как для исповедовавшего интернациональную вежливость СССР) анекдот: на каком-то высоком заседании в Кремле Леонид Брежнев спрашивает: «Тут интересуются, какая нация в Союзе самая, скажем помягче, тормознутая». В ответ – гробовая тишина. Потом из молдавской делегации раздался неуверенный голосок: «Зато у нас вино самое вкусное...». Прошло время, и если бы сейчас кто-то задал такой же вопрос, то только с украинской стороны прозвучало бы: «А у нас даже вина теперь нет...».



Это не совсем правда: пойло-то какое-никакое мы успешно выпускаем, а некоторым даже заборы красить можно и тараканов притравливать. Но, в принципе, все правильно: сегодня уже Молдова попробует диктовать права Украине, которая опередила ее в борьбе за звание «самая бедная страна Европы». Благодаря, разумеется, успешным 144 реформам, навалившимся на нее с майдана.



В чем дело? Да ни в чем. Просто парламент Молдовы, по словам его председателя Андриана Канду, планирует принять декларацию о новом законе об образовании в Украине, для чего и создать рабочую группу, которая бы разработала в кратчайшие сроки текст документа. Чтобы и со своей стороны зачмурить Украину за нарушение прав молдавского нацменьшинства, которое может лишиться образования на родном языке. Лидер правящей в Молдове Демократической партии Мариан Лупу поведал коллегам, что после принятия закона в Одесской области осталось всего три молдавских школы. Другие молдавские депутаты, которые тоже, как известно, параллельными путями идут в Европу, намекнули, что полностью поддерживают резолюцию ПАСЕ по этому поводу. А ПАСЕ эта прямо сказала, что закон – гов… извините, попирает законные языковые предпочтения нацменьшинств. Молдаван – тоже.



Парламент Молдовы, по словам его председателя Андриана Канду, планирует принять декларацию о новом законе об образовании в Украине, для чего и создать рабочую группу, которая бы разработала в кратчайшие сроки текст документа. Чтобы и со своей стороны зачмурить Украину за нарушение прав молдавского нацменьшинства, которое может лишиться образования на родном языке

Против нового украинского закона об образовании выступили Россия, Молдова, Болгария и даже Греция. Но круче всех отличились Румыния (ее президент Клаус Йоханнис отказался ехать в Украину с визитом) и Венгрия, пообещавшая блокировать любое продвижение Украины в Евросоюз и даже инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС. Последнее для Киева – это как серпом

Понятно, что закон имел главную и единственную направленность – против русского языка. Именно этот язык должен быть ускоренно и повсеместно вытеснен из страны вообще, а в стране переведен в быт или на маргинез. Помните это горделиво-галичанское – «Русский мат превращает тебя в москаля». Следующая стадия – «Русское слово (любое) превращает тебя во врага нации»

Вот молдаване, опережая по скорости реакции даже братских и на всю голову уже европейских эстонцев, решили заклеймить. Причем молдавские парламентарии подхватили эстафету антиукраинского протеста из рук своего президента Игоря Додона, которого конституционный суд этой страны отстранил от власти на время разбирательства. Додон этот первым наехал на Украину за языковую дискриминацию земляков. Но потом поссорился с правительством и парламентом, которые его на дух не переносят и потому решили устранить. И практически устранили. А он за это призвал к досрочным парламентским выборам и переходу страны на президентскую форму правления. Но на примере борьбы с украинским образовательным законом еще раз было продемонстрировано: что даже у Молдовы есть свои национальные интересы, которые ее власти на международной арене отстаивают сообща. Несмотря на внутренние распри. Вот бы в Украине хоть раз так выступили за что-то умное и полезное, а не только за торжество национализма, который всех раздражает и уже становится реальной помехой...Впрочем, новый закон об образовании все же положителен. В негативном смысле, но положителен. Потому что он,, показал Украине, как к ней относятся в Европе – устали от ее закидонов, уже начали плевать, а скоро будут заплевывать в три рта., против кого, собственно, направлен этот документ – против России, всего русского и против русских, русскоязычных и русскоговорящих граждан Украины. И, наконец,(тесно связано с «во-первых»), даже оголтелая русофобия и переформатирование Украины в антироссийский агрессивный таран уже не пыпчут ближайших соседей, «двоюродных сестер» по бывшему соцлагерю. Особенно Польшу, Венгрию, Румынию, которые готовы хоть сейчас поискать повод, чтобы предъявить к Украине претензии покруче – территориальные.Как известно, кроме указанных выше стран-соседей, против нового украинского закона об образовании выступили Россия, Молдова, Болгария и даже Греция. Но круче всех отличились Румыния (ее президент Клаус Йоханнис отказался ехать в Украину с визитом) и Венгрия, пообещавшая блокировать любое продвижение Украины в Евросоюз и даже инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС. Последнее для Киева – это как серпом по тем штучкам, за которые недовольные депутаты обычно выносят зажравшихся премьеров. Так ведь и до обещания похерить с НАТО недалеко. И венгры могут. А НАТО для киевских властей – это последний манок, обманка и симулякр, позволяющий хотя бы говорить, что евроинтеграция продолжается и хоть чем-то полезна. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто вообще поступил и умно, и эстетически предусмотрительно – поехал в украинское Закарпатье, но чтобы не вызывать у себя лишний раз рвотные позывы и эстетический шок, отказался встречаться со своим украинским коллегой Пашей Климкиным, который уже сам по себе то ли просто имя нарицательное, то ли уже диагноз...Потом за упомянутый закон Украину вместе с Вовой Арьевым, Ирой Геращенко и Лешей Гончаренко (тогда его еще не били яйцами – кстати, ха-ха, как символично – по морде) загнали под лавку в ПАСЕ, и Киев сдался. Демонстративно и позорно. Сдулся, как кондом, который некоторые упоротые надувают на демонстрации и раскрашивают в желто-синий цвет.Пару-тройку дней назад случились украинско-венгерские терки по закону о языке – переговоры министра человеческих ресурсов Венгрии Золтана Балога с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и министром образования и науки Лилией Гриневич. Чтобы, как было сказано в анонсе, «совместно работать над механизмом имплементации закона «Об образовании». Ну, как поработать... Я не видел, как выглядит этот самый венгерский министр Балог, но он – однозначно моща! Так нагнул Пашу и Лилю, что те сразу сдались и заявили, что «Украина придерживается своих международных обязательств, в том числе двусторонних соглашений с Венгрией, относительно того, что представители меньшинств в наших странах могут обучаться на родном языке на всех этапах обучения». То есть венгерский язык в Украине остается в прежнем объеме и на всех уровнях образования. Все! Бинго!Украинцы с портфелями что-то, конечно, мямлили про выводы Венецианской комиссии, про увеличение часов преподавания украинского языка в венгерских школах. Но главное дело было сделано. Теперь:а) за Венгрией подпадут под «амнистию» другие языки – румынский, польский, болгарский, молдавский и греческий. Более того Паша Климкин много раз свистел тихонько, что закон об образовании и так предусматривал льготы для официальных языков Евросоюза. А их таких в ЕС 24, в том числе и все указанные выше. И если страны-члены ЕС выступали против Украины, то, похоже, только чтобы выбить у Украины дополнительные публичные гарантии и макнуть в жижу, пардон, указать Киеву его место. И указали, как видим;б) понятно, что закон имел главную и единственную направленность – против русского языка. Именно этот язык должен быть ускоренно и повсеместно вытеснен из страны вообще, а в стране переведен в быт или на маргинез. Помните это горделиво-галичанское – «Русский мат превращает тебя в москаля». Следующая стадия – «Русское слово (любое) превращает тебя во врага нации». А что Россия? А ничего. Как говорится, «нет у вас методов против Кости Сапрыкина». Более того, русофобия – это, похоже, единый ходовой товар, за который Украина может рассчитывать хоть на какой-то «гонорар». От коллективного Запада, который спит и видит вытеснение России из зон ее прежнего влияния. Сначала в Прибалтике, где толерантный и политкорректный Запад терпел и терпит и не такие антироссийские шабаши и гонения. Теперь – очередь Украины, где оголтелая русофобия – один из краеугольных камней политики Киева. И Запад стерпит. А страны, которые так рвали украинские власти на немецкие кресты за «угнетение нацменьшинств», опять потупят глаза, затянут языки в известное место и кинут всех, повторяю, всех украинских пользователей русского языка. Цель (изгнать Россию) опять оправдает любые средства – ксенофобию, попрание прав человека, дискриминацию, репрессии и преследования. Такова плата для расово правильных за право поработать в Европе «белыми неграми»......Конечно, есть подозрение, что в случае с Венгрией хитрая украинская власть просто тянет время, надеется на чудо и на очередное российско-западное противостояние и не будет выполнять свои обещания соседям. Но тогда европейцы опять вернутся и заберут «свое» – и язык, и территории, на которых он ходовой. А вот русских зачмурят. За исключением разве что самопровозглашенных ДНР с ЛНР, которые уже заявили, что с таким законом об образовании и думать о возврате в Украину не будут. А за ними – Россия. И методов-то у нее нет, а вот танки с бурятами на броне есть. Причем это же в Киеве так говорят...