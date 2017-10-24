Количество жалоб со стороны бизнеса на правоохранителей резко выросло – бизнес-омбудсмен

Количество жалоб на правоохранительные органы в третьем квартале 2017 года значительно выросло, так как бизнес перестал бояться обращаться с жалобами на силовиков, сообщил бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета.



"В прошлом квартале увеличилось количество жалоб на СБУ, Нацполицию. По прокуратуре динамика не изменилась в сравнении со вторым кварталом. В целом количество жалоб на силовой блок в третьем квартале выросло значительно. Причины разные, но одна из них – бизнес поверил, что так можно возобновить справедливость", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".



По словам А.Шеметы, раньше предприниматели опасались, что обращение с жалобой на силовиков чревато какими-то действиям с их стороны.



"Но предприниматели увидели результат нашего вмешательства и стали чаще обращаться", – отметил бизнес-омбудсмен.



Он также уведомил, что лидером по количеству жалоб от бизнеса все еще лидирует Государственная фискальная служба (ГФС). В третьем квартале 2017 года жалоб на ведомство значительно увеличилось из-за проблем с регистрацией налоговых накладных.



"Если исключить этот фактор, то количество обращений на фискалов в третьем квартале сокращалось", - добавил он.

