Муженко: 9 батальонов ВСУ подготовлены по стандартам НАТО

В Вооруженных силах Украины по стандартам НАТО уже прошли подготовку и выполняют задачи в зоне проведения АТО на Донбассе 9 батальонов, и в настоящее время с помощью военных ВС США начали обучение военнослужащие десятого батальона, заявляет начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.



"Уже девять батальонов у нас подготовлено по таким стандартам, они уже провели соответствующие действия в зоне антитеррористической операции, и уже почти неделю назад начал подготовку еще один батальон в соответствии со стандартами НАТО с помощью американских военнослужащих", - сказал В.Муженко в интервью Украинской службе "Голоса Америки" (Voice of America) во время рабочего визита в США..



Он отметил, что задекларированная украинским руководством и определенная в Стратегическом оборонном бюллетене Украины задача перейти на стандарты НАТО до конца 2020 года является "действительно амбициозной задачей".



"Процесс начался, он продолжается, мы переходим на стандарты, отрабатываем ответы стандарты, но уже с учетом, среди прочего, украинского боевого опыта", - заверил начгенштаба украинской армии.



Он также отметил, что в перспективе нужно будет проработать вопрос стандартов не только на уровне подразделений уровня взвод, рота, батальон, "но и перейти к оперативным стандартам по отработке взаимодействия, совместимости таких органов военного управления как оперативные командования, органов оперативно-стратегического уровня - видов вооруженных сил и принципов стратегического органа управления - Генерального штаба".



Как сообщалось, 18 октября первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак сообщил, что по стандартам НАТО прошли подготовку 8 батальонов ВСУ. И.Руснак также отметил, что в упомянутое им в число подготовленных по стандартам Североатлантического альянса подразделений ВСУ не входит украинская часть совместной украинско-польско-литовской бригады (УкрПолЛитбриг).

