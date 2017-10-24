Президентский рейтинг самый высокий у Порошенко – опрос

Наибольшую поддержку в первом туре президентских выборов получил бы действующий глава государства Петр Порошенко (14%), за ним следует лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (8,4%), свидетельствуют результаты соцопроса Центра Разумкова.



Как отмечается в пресс-релизе, в случае проведения президентских выборов за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко проголосовали бы 7,2% тех, кто намерен принять участие в выборах, за руководителя фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко 6,8%.



Украинскому музыканту, лидеру группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку отдали бы голоса 6,6% избирателей, лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко – 6,3%.



За лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича проголосовали бы 5,9% опрошенных, за премьер-министра Владимира Гройсмана - 4,1%.



Мэру Львова Андрею Садовому симпатизируют 4,0% избирателей, лидеру партии "Свобода" Олегу Тягнибоку 3,0%.



Мэра Киева Владимира Кличко видят на посту президента 2% избирателей, экс-премьера Арсения Яценюка 1,4%, лидера запрещенной судом в Украине Компартии Петра Симоненко 1,4%, народного депутата лидера партии "ДІЯ" Дмитрия Яроша – 1,1%. Народному депутату Надежде Савченко готовы отдать голоса 0,8% избирателей.



Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 октября 2017 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

