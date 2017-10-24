Против чиновника ФФУ Шумилова открыто уголовное производство о мошенничестве - СМИ

Прокуратура начала следствие по делу о фальсификации подписи и подлоге юридических документов адвокатом Андреем Шумиловым, который на сегодняшний день является главой КДК ФФУ.

Об этом пишут Политические известия.

Отмечается, что Шумилов является одним из учредителей кипрской компании «Зармия», которой принадлежит 50% кипрской компании «Парисифия ЛТД». Подделав подпись второго бенефициара, владеющего также 50% акций этой компании, Шумилов изготовил фальшивую доверенность на управление украинскими активами «Парисифия ЛТД» в Украине. Таким образом чиновник совершил подлог и введя в заблуждение кипрскую фирму-регистратора, пишет автор.

"На основании фальшивых документов была организована попытка рейдерского захвата ряда коммерческих фирм, учрежденных «Парисифией». В том числе и крупнейшего в Днепропетровском регионе свинокомплекса. Сфальсифицировав документы, Андрей Шумилов и представитель «Зармии» в Украине Федор Первушин попытался поменять устав, регистратора и управляющий менеджмент этих компаний, назначив директором основной компании некую Оксану Лобко", - говорится в материале.

Журналисты подчеркнули, что изменение формы управления с коллегиальной на единоличную было проведено без согласования с собственниками, в обход процедуры, прописанной в уставных и учредительных документах.

По данным СМИ, целью преступных действий являлся рейдерский захват активов на сумму 438 млн грн. Вполне вероятно с целью последующей перепродажи, без учета интересов собственников и инвесторов. На сегодняшний момент сфальсифицированные доверенности аннулированы кипрским регистратором, попытка рейдерского захвата приостановлена, органами прокуратуры ведется следствие.

Согласно информации, проверяется причастность к афере некоторых народных депутатов. Кроме того, Андрею Шумилову предстоит дать соответствующие комментарии к своим налоговым декларациям и объяснить происхождение средств и активов «Парисифия ЛТД» в размере 5 млн долларов, которые оказались в его собственности.

Дело Шумилова обещает быть резонансным после обнародования полной информации о его противозаконной деятельности. Ожидается, что свою оценку деятельности Шумилова дадут не только украинские и европейские правоохранители, но также общественные организации и руководство УЕФА.

Стоит напомнить, что главой Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины, Андрей Шумилов стал после того, как в 2015 году его предыдущий руководитель Денис Манив был найден в своей квартире со смертельным огнестрельным ранением в голову.

В начале 2000х Шумилов был причастен к громким делам, связанным с приватизацией Южного ГОКа и Днепровского металлургического комбината. Считается, что убийство в 2014 Валентины Семенюк, экс-главы Фонда Госимущества, связано с попыткой ревизии итогов приватизации.

В 2010х Шумилов являлся одним из руководителей компании «Зеонбуд», скандально известного монополиста на рынке цифрового телевидения времен Януковича.