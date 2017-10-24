СБУ рассказала о покушении на Порошенко, но затем передумала

Вчера в сети появилось заявление Службы безопасности Украины о готовящемся покушении на президента Петра Порошенко во время его визита в Авдеевку. Об этом со ссылкой на пресс-центре СБУ сообщил ряд СМИ. Однако затем новость была удалена с этих ресурсов. Нет ее и на сайте СБУ. "Сотрудники Службы безопасности разоружили группу лиц, которые готовили покушение на президента Украины.

Двое из членов группировки во время задержания были ликвидированы", - было сказано в сообщении.



Также было отмечено, что двух членов группировки во время задержания ликвидировали. При себе у них была снайперская винтовка Steyr-Manlicher с оптическим прицелом, пистолет Макарова с двумя магазинами, две реактивных противотанковых гранаты, две ручных гранаты и три РГД-2 с запалом.



"Ликвидированные лица принимали участие в беспорядках в Киеве (видимо, имеются в виду столкновения правоохранителей и участников акций протеста, известных также под названием "МихоМайдан" - Прим.Ред.). Следствие по данному делу продолжается", - резюмировалось в сообщении.



Вскоре после появления на сайтах эта новость была удалена. Но пользователи успели сделать скрин-копии.







