Трамп готов встретиться с Путиным в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме

Президент США Дональд Трамп потенциально готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), предстоящего в ноябре во Вьетнаме. Об этом сообщил в понедельник на специальном брифинге для журналистов сотрудник аппарата Белого дома высокого ранга.



"Мы можем подтвердить двусторонние встречи с лидерами, которые проводят [ноябрьские азиатские] саммиты. Мы еще не готовы объявлять о деталях других двусторонних и многосторонних встреч, в которых будет принимать участие президент [Трамп]", - сказал этот американский чиновник, отвечая на вопрос о том, "есть ли в настоящее время какие-либо планы встречи президента [Трампа] с президентом Путиным" на полях саммита АТЭС в Дананге.



На уточняющий вопрос о том, готов ли Трамп участвовать в таких дополнительных двусторонних встречах, он ответил: "Потенциально". "Но нет ничего, что мы готовы четко обозначить или что мы готовы объявить", - повторил ведущий брифинга.



Планируется, что Трамп 3-14 ноября совершит азиатское турне, в ходе которого посетит Японию, Республику Корея, Китай, Вьетнам и Филиппины. В рамках этой поездки он, в частности, примет участие 10 ноября в саммите АТЭС во вьетнамском Дананге. Кроме того, Трамп примет участие 12-13 ноября в столице Филиппин Маниле в саммите с лидерами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.



"Поездка президента [Трампа] подчеркнет его приверженность давним альянсам и партнерствам Соединенных Штатов [с другими государствами], а также подтвердит американское лидерство в продвижении свободных и открытых регионов Индийского и Тихого океанов", - добавил представитель Белого дома.

