В КС поступили законопроекты об отмене депутатского иммунитета

Два законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности поступили в понедельник в Конституционный суд Украины (КСУ).



"На рассмотрении в Конституционном суде Украины конституционные обращения Верховной рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности) (реестр № 6773) <...> (реестр № 7203) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - говорится в сообщении на сайте КСУ.



Президентский проект закона №7203 предполагает, что из статьи 80 Конституции страны изымается положение о том, что депутаты парламента "не могут без согласия Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы". Вместе с тем, сохраняется положение о том, что депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Указанные изменения в Основной закон страны вступают в силу с 1 января 2020 года.



Второй аналогичный законопроект №6773 внесен в парламент депутатами. Его отличием является лишь то, что закон об отмене депутатской неприкосновенности вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.



Возможность привлечения депутатов к ответственности без необходимости согласия на это парламента является одним из ключевых требований митингующих, которые с 17 октября проводят бессрочный пикет у здания Рады.



Для предварительного одобрения изменений в Конституцию необходимо не менее 226 голосов парламентариев, а для последующего их утверждения - не менее 300 голосов.

