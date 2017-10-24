В "Газпроме" ответили на условие Киева по закупке газа у России

В "Газпроме" прокомментировали условие возвращения Киева к закупке газа у России, которое озвучил в понедельник украинский вице-премьер Владимир Кистион.



По словам Кистиона, возобновление закупок возможно, если точку учета газа для европейских покупателей перенесут с западной на восточную границу Украины.



"Точка сдачи "Газпромом" газа своим покупателям — это вопрос взаимоотношений не с Украиной, а с нашими европейскими клиентами по долгосрочным контрактам", — заявил фициальный представитель российской энергетической корпорации Сергей Куприянов.



Как отметил в эфире радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, Киев и раньше выражал такое желание, но европейские партнеры не соглашались на это.



"Почему? Потому что сейчас за транзит по территории Украины ответственность несет "Газпром" – ему нужно сдавать газ на границе с европейскими странами. А если точка учета будет на восточной границе Украины, то ответственность за транзит по ее территории будут нести сами западные страны. Естественно, им этого не хочется. Поэтому, скорее всего, европейские страны будут и дальше от этого отказываться", — сказал Правосудов.



Украина прекратила покупать газ у России в ноябре 2015 года. В 2016 году страна впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища топливо, закупленное по реверсу в Европе. Это решение Киев объяснил более низкой ценой. Позднее "Нафтогаз" признал, что "Газпром" предложил сырье по более привлекательной цене, нежели европейские поставщики.



Сейчас основные поставки газа на Украину осуществляют Польша, Венгрия и Словакия. Они ведутся по реверсным схемам, то есть, по сути, это то же самое топливо, что продает "Газпром" в восточноевропейские страны.



Президент Украины Петр Порошенко в сентябре заявил, что после 2019 года, когда текущий контракт завершится, нужно изменить организацию транзита российского газа. Он предложил, чтобы европейцы забирали газ не на западной границе Украины, а на восточной. В российском Минэнерго, в свою очередь, посчитали изменение организации транзита газа в Евросоюз нецелесообразным.

