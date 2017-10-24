Найдены древние бактерии с устойчивостью к антибиотикам

Сотрудники геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова узнали, что у микроорганизмов, которые обитают в вечной мерзлоте, устойчивость к антибиотикам появилась намного раньше, чем у человека. Это в будущем поможет понять природу устойчивости человека к лекарствам, применяемым в медицине. Результаты работы были опубликованы в журнале Microbial Ecology in Health and Disease.



Авторы изучали живые микроорганизмы, бактерии и вирусы, поражающие бактерии, (бактериофаги), которые находятся в вечной мерзлоте. Микроорганизмы — неотъемлемая часть мерзлых пород, но их свойства, роль и значение, в том числе в геологических процессах, изучены слабо. Ученые предполагают, что возраст клеток микроорганизмов в мерзлых толщах, которые занимают около 65% территории России, составляет тысячи и даже миллионы лет. Однако механизм, который позволяет им сохраняться так долго, до сих пор неясен. Температуры мерзлоты недостаточно низки, чтобы клетки или бактериальные споры находились в мерзлом состоянии, и при этом их окружает лед и частицы горных пород. Они должны погибнуть из-за многочисленных повреждений генома и других клеточных структур, а эти повреждения обычно накапливаются довольно быстро.



"Оказалось, что изучаемые нами древние микроорганизмы устойчивы к антибиотикам. Это значит, что устойчивость к антибиотикам появилась у бактерий задолго до масштабного применения человеком таких средств.



Следовательно, ее природа, очевидно, не связана с современной адаптацией микробов к антибиотикам, а имеет гораздо более древнее происхождение", — рассказал один из авторов статьи Анатолий Брушков, доктор геолого-минералогических наук, заведующий кафедрой геокриологии геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.



В ходе работы ученые проводили генетические исследования, секвенирование и анализ генома одной из выделенных бактерий, а также экспериментальные исследования с использованием современных антибиотиков.



"Надеемся, что исследование поможет уточнить природу резистентности к этим крайне необходимым в медицине препаратам. Мерзлота сокращается в результате глобальных изменений климата, и появление в современной биосфере бактерий, заключенных в мерзлых породах, может принести сюрпризы", — заключил ученый.



Работа проходила в сотрудничестве с учеными из Каролинского института в Стокгольме.



