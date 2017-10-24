Составлен рейтинг самых ненадежных автомобилей

Автомобиль Tesla Model X возглавил рейтинг самых ненадежных машин. Список составил портал Consumer Reports на основе результатов опроса более 640 тысяч американских автовладельцев.



Tesla Model X не устраивает американцев из-за проблем с покраской, отделкой, климатической системой и элементов кузова. Второе место в рейтинге занял Cadillac Escalade, владельцы которого нередко сталкиваются с неполадками климат-контроля и коробки передач. На третьей строчке оказался Volvo XC90 — из-за частых поломок электрики и силовой установки.



Одним из наименее надежных автомобилей стал также Chevrolet Camaro, слабыми сторонами которого являются проблемы с трансмиссией, электрикой и приводом.



Кроме того, в десятку ненадежности попали внедорожник GMC Acadia, хетчбэк Fiat 500, Ford Focus и Ford Fiesta, а также Mercedes-Benz GLC и Jaguar F-Pace. lvo XC90 и Cadillac Escalade.







