В Японии пересчитали зависимых от азартных игр

Согласно новому исследованию, 3,2 млн жителей Японии не способны контролировать свою тягу к азартным увлечениям. Но критерии, которые использовались при опросе, заставляют усомниться в точности данных. В частности, многие из учтенных лудоманов, на протяжении последних лет не играли в азартные игры.

Промежуточный отчет о последнем опросе предоставили работники Министерства здравоохранения Японии. Данные указаны в процентном соотношении – 3,6% из 4,5 тысяч опрошенных подозреваются о чрезмерном увлечении азартными играми. Если сверить информацию с недавней переписью населения, получится 3,2 млн. Однако, опрошенные сообщали, что в какой-то момент у них развивалась зависимость от азартных игр. При этом многие из них не играли уже много-много лет.



Процент людей, которые замечали прямую зависимости от игр на протяжении последнего года, составил 0,8%. Получается, 700 тысяч японцев действительно были «проблемными» игроками. Средний возраст людей, слишком увлеченных азартными играми, составил 46,5 лет.



А как у других?



Полученные данные вполне сопоставимы с результатами многих стран. Например, недавние исследования в Великобритании показали, что показатель страны составляет 0,8% населения. Статистика о зависимости от азартных увлечений в различных странах захватывает диапазон от 0,2 до 2,4% (в том числе, в США и Южной Корее). Wir empfehlen dasbeste Casino im Internet.



Данный опрос в Японии проводился среди граждан от 20 до 74 лет. Чтобы выборка была более точной, анкетирование осуществляли в 300 местах случайным образом. Предыдущий опрос Министерства был в 2014 году. Согласно ему, на тот момент 5% населения (5,4 млн человек) оказались азартными игроками. Если сравнить ее с новыми данными (3,2 млн), количество лудоманов ощутимо снизилось. Но лишь немногие японские СМИ обратили на это внимание.



Подоплека исследования



Любопытно, что одна из причин проведенного исследования – планы японских властей открыть казино в «интегрированных курортах» c Eines der besseren Glücksspiele sizzling hot deluxe, чтобы развивать туризм и местную экономику. Законопроект требует от руководства страны предусмотреть планы борьбы с зависимостью и создания линий консультаций. Чтобы регулировать зарождающуюся индустрию казино, требуется разработать нормативную базу, и исследование – один из шагов. Кроме того, японцы смогут посещать интегрированный курорт определенное количество раз в год и тратить не больше указанной суммы. Именно поэтому разрабатывается закон об азартных играх, для которого и потребовалось исследование.



