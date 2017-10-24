Игра на трубе: Европа забирает нашу ГТС?
Совсем недавно мы опубликовали статью «Нефтегаз» приговорили к «расчленению». И вот продолжение темы. По сообщениям СМИ, итальянская Snam S.p.A. и словацкая Eustream a.s. готовы взять в лизинг часть украинской ГТС, оформив это через консультанта – Rothschild S.p.A. Зачем им наша труба? Оказывается, в недалеком будущем она может превратиться в резервный маршрут доставки газа европейским потребителям. Когда “Северный поток” или другие трубопроводы станут на плановый ремонт.
Слухи о том, что НАК “Нефтегаз” будет, наконец, разделен на несколько независимых структур, а его дочернее предприятие ПАО «Укртрансгаз» в свою очередь превратится в два акционерных общества – «Магистральные газопроводы Украины» и «Подземные газохранилища Украины», ходили давно. Но от слов и планов никак не могли перейти к делу.
То, что реорганизация все-таки намечается, стало ясно в конце прошлого года, когда правление "Нефтегаза" отменило тендеры на модернизацию газотранспортной системы, проведенные дочерней компанией ПАО "Укртрансгаз" на 4,13 млрд. грн.
Причиной отказа от модернизации ГТС было указано (внимание!) отсутствие необходимости проведения дорогостоящих работ из-за возможного риска введения РФ в эксплуатацию обходного газопровода "Турецкий поток".
"Учитывая договоренность между Россией и Турцией о реализации проекта "Турецкий поток", который призван заменить транзит российского газа в Турцию через территорию Украины, такая инвестиция является нецелесообразной", – говорилось в сообщении "Нефтегаза".
Но как-то так произошло, что “великая зрада” осталась без внимания широкой блогерской общественности. И никто из аналитиков не догадался сложить это сообщение в один пазл с появившейся в том же ноябре 2016 года новостью, что Кабинет министров в рамках реформирования НАКа принял решение о создании новой компании-оператора ГТС – ПАО “Магистральные газопроводы Украины” (МГУ).
Эксперты сразу предположили, что нашим советникам, кроме нас, платит кто-то еще. Возможно, тот, в чьих интересах происходит расчленение “Нефтегаза” и “Укртрансгаза”, а также создание условий для установления контроля над крупнейшим газовым узлом в Восточной Европе
Еще спустя семь месяцев – в июне 2017-го – был сделан следующий шаг на пути реструктуризации “Нефтегаза Украины”: Кабмин утвердил план передачи активов “Укртрансгаза” в МГУ. А в августе наблюдательный совет “Нефтегаза” назначил на пост президента “Укртрансгаза” поляка Павла Юзефа Станчака – в прошлом технического директора и члена правления польской PGNiG Technologie S.A. Причем, что характерно, Станчак стал главой оператора украинской ГТС сроком лишь на один год.
Тут уже не осталось никаких сомнений, что “расчлененка” началась. И в скором времени у нас будут трубы – отдельно, ПХГ – отдельно, “Нефтегаз” – сам по себе, добытчики газа – тоже. А на самые интересные для Европы активы – магистральные трубопроводы и подземные хранилища газа – найдутся желающие.
В середине октября было объявлено, что “победителем аукциона на закупку инвестиционно-банковских услуг, связанных с обеспечением отделения деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинга)” назначена компания Rothschild S.p.A. с ценой услуг в 98 млн. грн. Многих удивило, что “ротшильды” согласились работать за полцены от базовой стоимости контракта, заявленной в системе Prozorro, хотя альтруизмом никогда не страдали.
Эксперты сразу предположили, что нашим советникам, кроме нас, платит кто-то еще. Возможно, тот, в чьих интересах происходит расчленение “Нефтегаза” и “Укртрансгаза”, а также создание условий для установления контроля над крупнейшим газовым узлом в Восточной Европе.
При этом обратил на себя внимание тот факт, что тендер выиграло итальянское подразделение транснациональной группы – Rothschild S.p.A. И вскоре тайное стало явным. Как написало в прошлую субботу “Зеркало недели”, еще 10 апреля 2017 года, т.е. до назначения поляка Станчака главой "Укртрансгаза" и до принятия постановления Кабмина о создании ПАО “Магистральные газопроводы Украины”, был подписан меморандум между НАК "Нефтегаз Украины", итальянской компанией Snam S.p.A. и словацкой Eustream a.s.
Его суть – поиск наиболее приемлемого варианта использования газотранспортной системы Украины, особенно после окончания "транзитного" контракта с российским "Газпромом", и привлечение потенциальных партнеров для транзита газа через ГТС Украины. Фактически в меморандуме говорится о переходе нашей ГТС под управление европейского менеджмента к началу 2018 года.
Так оно, в общем-то, и есть. Как заявил недавно заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Прокопив, новый оператор газотранспортной системы Украины – ПАО “Магистральные газопроводы” – полноценно заработает не раньше первого квартала 2018 года.
Наша ГТС, вопреки мнению пессимистов, не умирает. Она становится резервной трубой, чтобы подменять основные маршруты, когда, скажем, “Северный поток” станет на ремонт, где-то случится авария или из-за холодной зимы потребление газа в Старом Свете резко возрастет
К тому времени, в соответствии с предложением украинской стороны, в Брюсселе должны состояться инвестиционная конференция и международный форум по использованию украинской газотранспортной системы.
Об этом президент Петр Порошенко заявил на пресс-конференции по итогам саммита Украина–ЕС в июле этого года. В том же выступление он “отметил намерение европейских газотранспортных операторов принять участие в общей модернизации и эксплуатации украинской ГТС и хранилищ газа”.
Честно говоря, особого желания что-то у нас модернизировать я не заметил. В сентябре этого года Siemens отказался от продолжения поставок оборудования для модернизации украинской ГТС. Как сказал глава НАК Андрей Коболев на 14-м ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии, “под давлением страны-агрессора”.
Страна-агрессор настолько “раздавила” бедный Siemens, что он сначала привез нам какие-то компрессоры, а потом, объяснил Коболев, “позвонили из Siemens и сказали, что, если мы еще привезем, потеряем российский рынок".
Не знаю, это было до или после того, как мы начали тянуть с оплатой (не знаю, но предполагаю такой факт), однако в итоге “Нефтегазу” пришлось обращаться к General Electric. И для этого полностью перерабатывать проект реконструкции.
Почему-то мне кажется, что и General Electric спешить не будет. И вообще никто не будет спешить вкладывать деньги в модернизацию и реконструкцию нашей ГТС, пока она находится под управлением Украины. Но как только будут подписаны “железобетонные” (не отменяемые) документы о передаче управления над газовой трубой европейскому оператору, процесс пойдет полным ходом.
Почему? Потому что все понимают, что при нынешнем развитии отношений в плоскости Украина–Россия строительство новых газопроводов в обход нашей территории – дело окончательно решенное. Вопрос лишь в сроках: плюс-минус год от примерной даты запуска проекта.
При этом наша ГТС, вопреки мнению пессимистов, не умирает. Она становится резервной трубой, чтобы подменять основные маршруты, когда, скажем, “Северный поток” станет на ремонт, где-то случится авария или из-за холодной зимы потребление газа в Старом Свете резко возрастет.
Кстати, в сентябре этого года “Газпром” уже направлял нам заявку на увеличение транзита до 315 млн. кубометров (это на 47 млн. кубометров больше суточной нормы) в связи с “остановкой на плановый ремонт газопровода “Северный поток” (как был сказано в заявке).
Поэтому итальянцы со словаками, которые, как оказалось, возникли в “зоне интереса” к нашей ГТС еще до победы на тендере консультанта Rothschild S.p.A., получив ее в лизинг на своих, а не наших, разумеется, условиях (“ротшильды” об этом позаботятся), имеют шанс не пожалеть о сделке.