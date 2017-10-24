Игра на трубе: Европа забирает нашу ГТС?

Совсем недавно мы опубликовали статью «Нефтегаз» приговорили к «расчленению». И вот продолжение темы. По сообщениям СМИ, итальянская Snam S.p.A. и словацкая Eustream a.s. готовы взять в лизинг часть украинской ГТС, оформив это через консультанта – Rothschild S.p.A. Зачем им наша труба? Оказывается, в недалеком будущем она может превратиться в резервный маршрут доставки газа европейским потребителям. Когда “Северный поток” или другие трубопроводы станут на плановый ремонт.



Слухи о том, что НАК “Нефтегаз” будет, наконец, разделен на несколько независимых структур, а его дочернее предприятие ПАО «Укртрансгаз» в свою очередь превратится в два акционерных общества – «Магистральные газопроводы Украины» и «Подземные газохранилища Украины», ходили давно. Но от слов и планов никак не могли перейти к делу.



То, что реорганизация все-таки намечается, стало ясно в конце прошлого года, когда правление "Нефтегаза" отменило тендеры на модернизацию газотранспортной системы, проведенные дочерней компанией ПАО "Укртрансгаз" на 4,13 млрд. грн.



Причиной отказа от модернизации ГТС было указано (внимание!) отсутствие необходимости проведения дорогостоящих работ из-за возможного риска введения РФ в эксплуатацию обходного газопровода "Турецкий поток".



"Учитывая договоренность между Россией и Турцией о реализации проекта "Турецкий поток", который призван заменить транзит российского газа в Турцию через территорию Украины, такая инвестиция является нецелесообразной", – говорилось в сообщении "Нефтегаза".



Но как-то так произошло, что “великая зрада” осталась без внимания широкой блогерской общественности. И никто из аналитиков не догадался сложить это сообщение в один пазл с появившейся в том же ноябре 2016 года новостью, что Кабинет министров в рамках реформирования НАКа принял решение о создании новой компании-оператора ГТС – ПАО “Магистральные газопроводы Украины” (МГУ).



Эксперты сразу предположили, что нашим советникам, кроме нас, платит кто-то еще. Возможно, тот, в чьих интересах происходит расчленение “Нефтегаза” и “Укртрансгаза”, а также создание условий для установления контроля над крупнейшим газовым узлом в Восточной Европе

Наша ГТС, вопреки мнению пессимистов, не умирает. Она становится резервной трубой, чтобы подменять основные маршруты, когда, скажем, “Северный поток” станет на ремонт, где-то случится авария или из-за холодной зимы потребление газа в Старом Свете резко возрастет