Соратники Коханивского принесли в суд кирпичи и сожгли портрет Ленина

В Святошинском райсуде Киева ночь после штурма прошла спокойно, но националисты готовятся к новому противостояния с силовиками. Об этом сообщает корреспондент "Страны".



Радикалы приспособили к баррикаде все, что нашли в зале суда. На подоконниках уже лежат заготовленные к будущим "сражениям" кирпичи. Люди спали в зале заседаний сидя и стоя, на клетке, кто как улегся.



Также ночью оуновцы сорвали обшивку на одной из стен суда, где нашли портрет Ленину, который затем сожгли.



Сейчас несколько радикалов продолжают отдыхать в зале суда. Некоторые во дворе греются у костра.



Один из судей Святошинского суда, который пришёл на работу, сказал, что суд в таких условиях работать не будет и удалился.



Напомним, что Николай Коханивский был задержан 21 октября за стрельбу на "Академгородке" в командира батальона "Один" с позывным Рем.



В понедельник Святошинский районный суд должен был избрать меру пресечения. После того, как заседание было перенесено на 9 утра соратники Коханивского не захотели, чтобы он вернулся под стражу и попытались оставить его ждать в зале суда. После этого полиция попыталась штурмовать зал.

