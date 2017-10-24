Страх и ненависть у соседской хаты

Месяц назад украинский парламент принял закон, запрещающий преподавание в средних школах на любом языке, кроме украинского. А с 2020 года обучение на языках национальных меньшинств будет ликвидировано и начальных школах, то есть с первого класса. Власти пошли на то, о чем ныне мечтают латвийские националисты: закон Верховной рады «о мове» враз поставил вне закона венгров, словаков, румын и, конечно, русских — миллионы, десятки миллионов людей, живущих на этой многонациональной земле. Впрочем, некоторые из них, не запуганные, готовы сопротивляться.

Собеседник газеты «Сегодня» — соорганизатор и один из активнейших представителей Комитета защиты русских школ (КЗРШ). Эта организация (представленная почти во всех регионах, особенно широко — в русских исторически южных и восточных областях Украины) ставит перед собой целью защиту языкового многообразия республики, прежде всего — защиту русского языка.



По понятным причинам наш собеседник вынужден скрывать свое имя, опасаясь за себя и свою семью. Увы, то, что в Европе давно и привычно является демократическими проявлениями свободы слова, на Украине слишком часто карается возмездием и жестокой смертью.



«Вести.lv»: Вы знаете, что в Латвии в 2004 году также планировался перевод русских школ на латышский язык — в более мягкой форме, чем в нынешнем законе рады, но в связи с массовыми протестами этот процесс дискриминации остановили как представители латвийских властей, так и Европарламента. Украинский случай, я предположу, особый?





Активист КЗРШ: По данным американского Института Гэллапа, в 2011 году в быту на Украине русским языком пользовались 83 процента населения. Но именно родным этот язык считают более 10 миллионов человек. Соответственно предстоящая реформа школ с русским языком обучения, а фактически уничтожение этой системы, затрагивает несколько миллионов детей.



Украина — билингвальна. Практически все тут понимают и говорят на украинском. Но здесь речь идет об ином: о формировании ситуации монолингвальности.



По замыслу радикальных националистов, будущее поколение должно владеть русским лишь на бытовом уровне. Русские дети должны начать думать на украинском и видеть сны на государственном языке.



Есть общепризнанное право детей получать образование на родном языке — русском, мадьярском, еврейском, на любом другом. Вы поймите, отличники хорошо выучатся на иностранном языке. Но сколько в классе отличников? А все остальные ничего не поймут. Изучать бином Ньютона на родном-то языке для многих нелегко, а на неродном — и подавно.



— Но надо же защищать и украинский язык…



— Я люблю украинский язык, но я хочу тех же прав для русского языка. Украина категорически не допускает варианта двух госязыков — как в Белоруссии, Казахстане. Это политика радикальных националистов, пытающихся создать из нынешних детей новую нацию, условно-украинскую.



— Готовы ли участники КЗРШ протестовать на улицах, отстаивая права родного языка, учитывая, что подобные протесты — это возможная мишень для жестких действий СБУ?



— Открыто протестовать в Украине сейчас — самоубийство. Вас тут же заключат в одну из тайных тюрем СБУ в Донбассе, куда не допускают международных правозащитников. Вас ждет клетка на Краматорском аэродроме. Или включение в список на уничтожение на сайте «Миротворец».



Именно поэтому мы действуем практически подпольно: мы передали заявления о ситуации в Украине в Брюссель, Вашингтон, ООН и ОБСЕ. Это также НАТО, администрация президента США.



Заявление КЗРШ о недопустимости лишения детей права получать образование на родном языке было зачитано в Варшаве на 17-м Обзорном совещании ОБСЕ по выполнению обязательств в области человеческого измерения. Данное заявление было обнародовано на 36-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.



— А вы не думаете, что волонтеров защиты русского языка даже при абсолютном бессребренничестве назовут «путинскими агентами на Украине»?



— Нас именно так и назовут, чтобы оправдать наше убийство украинскими националистами, как убили писателя Олеся Бузину. А его убийцам потом мемориальную доску на месте убийства поставили. Правда, испугавшись реакции Европы, сняли. Украинские СМИ боятся, что в их редакции придут неонацисты и устроят беспредел. Как уже было с офисами телеканала «112» и редакцией газеты «Вести».



— Готовы ли поддержать депутаты — и сколько их, демократов с русскими корнями, в нынешней раде?



— Оппозиционный блок, депутаты которого есть в раде, может, и поддержит, но в первых рядах явно не будет. Их можно понять — страшно.



— Ожидается ли реакция ЕС, западного сообщества? В конечном счете, вы боретесь за права легитимными методами.



— Мы надеемся на Евросоюз, который должен ввести в Украине хотя бы минимальные стандарты демократии. Хотя бы добиться, чтобы оппозиционеров не бросали в тюрьмы и не убивали. Тогда мы сможем легально отстаивать наши взгляды и бороться против реформы школ. Это также обращения в суды, в правозащитные организации, ООН, ОБСЕ.



Украина ведь Европа…



Заявление Комитета защиты русских школ (КЗРШ):



«Мы, граждане Украины, родители детей, чьим родным языком является русский, просим международное сообщество защитить их от принудительной ассимиляции националистическим режимом. А ведь именно такую цель ставят перед собой власти, полностью уничтожая с 2018 года систему школьного образования на русском языке.



Цель ассимиляции русских детей, отрыва их от родителей и не скрывается радикальными украинскими политиками. Государство намерено построить систему образования так, чтобы русские дети плохо владели родным языком и слабо знали основы родной культуры, не понимали менталитета родителей.



Мы напоминаем, что право детей получать образование на родном языке — это общепризнанное в мире право. Всем известно, что учебный материал гораздо легче усваивается, когда он преподается на родном, а не иностранном языке, особенно в начальной школе.



В Украине проживает более 7 миллионов граждан, чьим родным языком является русский. Уничтожение системы школьного образования на русском затронет миллионы детей. Отметим, что одновременно ликвидируется школьное образование на румынском и венгерском языках.



К сожалению, устроенный парамилитаристскими формированиями террор, наличие информационной базы «Миротворец», куда неофашистами включаются кандидаты на уничтожение, не позволяют нам назвать фамилии членов КЗРШ. Но наш комитет растет, его численность ширится. Мы надеемся на поддержку международного сообщества».



В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вчера была принята резолюция с рекомендациями Украине пересмотреть закон об образовании в части языков национальных меньшинств.



За соответствующую резолюцию проголосовали 82 делегата, воздержались 17, против 11.



В резолюции говорится, что ПАСЕ обеспокоена новым образовательным законом на Украине. Члены Ассамблеи обратили внимание на то, что некоторые соседние страны утверждали, что этот закон нарушает права национальных меньшинств и порождает чувствительные юридические вопросы относительно соответствия украинской правовой системе.



Источник: Вести.lv



