Желающие прочитать диссертацию Стивена Хокинга вывели из строя сайт Кембриджского университета

В работе сайта Кембриджского университета возник сбой из-за наплыва посетителей, желающих ознакомиться с диссертацией Стивена Хокинга «Свойства расширяющихся вселенных».



Работа Хокинга, написанная им в 24 года, была впервые выложена в открытый доступ в ночь на понедельник, 23 октября. До этого ее можно было прочитать только в библиотеке университета или за 65 фунтов заказать цифровую копию.



За первые 12 часов после того, как работа Хокинга появилась в открытом доступе, ее решили прочитать или скачать около 60 тысяч человек.



Большинство научных работ, сообщила администрация университета, собирают не более 100 просмотров в месяц.



Кембриджский университет также отметил, что диссертация Хокинга входила в число наиболее часто запрашиваемых научных работ и до того, как доступ к ней был открыт всем желающим.



«Это замечательно, что так много людей захотели скачать мою диссертацию — надеюсь, что теперь, когда они получили к ней доступ, они не будут разочарованы», — сказал Хокинг.



Стивен Хокинг — британский физик-теоретик, популяризатор науки, специалист по теории черных дыр.

