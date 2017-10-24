Украина может потерять до 3% ВВП из-за "Северного потока-2"

Строительство российским "Газпромом" нового газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream-2) через Балтийское море нанесет Украине значительный ущерб, который может составить до 3% валового внутреннего продукта, заявила посол США в Украине Мари Йованович. "Северный поток снизит транспортировку газа через Украины… Это может привести к потерям в размере до 3% ВВП страны", – сказала она на конференции Oil&Gas в Киеве во вторник.



К реализации проекта Nord Stream-2 стоимостью почти EUR10 млрд "Газпром" и его партнеры намерены приступить в апреле 2018 года. Предполагается, что 1200-километровый газопровод будет проложен через Балтийское море и соединит Россию и Германию, минуя Украину, Польшу и страны Балтии. Мощность газопровода будет в два раза больше, чем у первого Nord Stream, а строительство планируется завершить к концу 2019 года.



Киев выступает категорически против этого строительства, называя его политически мотивированным, и предлагая ЕС создать консорциум с привлечением европейских компаний для управления существующим более эффективным маршрутом транспортировки через Украину.



О своем несогласии с проектом Nord Stream-2 заявили также ряд стран ЕС, в частности, Польша и Литва.

