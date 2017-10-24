Все выше!
Ширится прямое народовластие нации. Пока грузины подозрительно затихли на «мандариновом майдане», дело поддержания достоинства подхватили сторонники легендарного комбата Николая Коханивского. Короче, помещение Святошинского суда в полный кисель. Разгромили все. Мне очень понравился активист и волонтер в балаклаве, который аккуратно отодрал карниз, почистил его от крючков и налипшей паутины, а потом с криком «Спарта, б...ть»! метнул его в полицейский спецназ. Дело абсолютно понятное. Как похищение бульдога нардепом Лозовым.
В районе Академгородка, где проживают, соответственно, маргиналы и патриоты, командир «Добровольческого движения ОУН (не путать с УПА)» Николай Коханивский вентилировал свои легкие. Повстречал своего побратима Руслана Камчалу, к которому испытывал чувство глубокой личной неприязни. В ходе дружеского разговора и обмена мнениями возникла драка, стороны применили травматическое оружие, палки и прочие предметы. Нормальный и естественный для патриотов нации способ построения единого, демократического и соборного государства. Одна мова, одна нация, Крым наш. Картину испортили полицейские, повязавшие героя-националиста. И знаете, что эти несчастные выдумали? Судить известного борца за независимость Украины. Уже сама постановка вопроса абсурдна и вызывает здоровый смех. Естественно, подтянулись побратимы, заблокировали суд, отбили командира, вытеснили из зала суда полицейский спецназ. Побили мебель и все, что там было. Единственное замечание: кричать в адрес бойцов «КОРДа» «п…сы!» – это как то не очень по-европейски. Во всех своих публичных выступлениях на ПАСЕ, ОБСЕ и ЮНЕСКО высшие должностные лица европейской Украины постоянно подчеркивали важность толерантного отношения к сексуальным меньшинствам, поскольку они явно становятся большинствами. Надо было употреблять более толерантные понятия, не оскорбляющие чувство достоинства гендерных и трансгендерных сообществ. Вот что мешало им орать «геи»? Не понимаю. Честно.
На защиту Коханивского грудью встали славные и такие милые представители «Радикальной партии». К сожалению, Андрей Лозовой не смог приехать и лично поддержать мужественного комбата-оуновца, поскольку его от...здили всем селом в Львовской области
После драки соль нации провела ночь в здании суда, а утром пришли представители вышеупомянутого сообщества и штурмом взяли Святошинский «редут». По ходу, Коханивскому наваляли, врачи подозревают у него сотрясение мозга. Думаю, сотрясения нет, просто повреждена оболочка.
О чем это говорит? О реализации судебной реформы, которая долгое время была абстрактным понятием, а теперь приобрела вполне конкретные очертания. Штурм, крики, слезоточивый газ окутывают локальные столичные события этаким флером прекрасной осенней депрессии.
На защиту Коханивского грудью встали славные и такие милые представители «Радикальной партии». К сожалению, Андрей Лозовой не смог приехать и лично поддержать мужественного комбата-оуновца, поскольку его от...здили всем селом в Львовской области. Тоже, кстати, прекрасный пример развития местного самоуправления. Дело тоже абсолютно ясное: Андрей очень любит собак. Все в этой партии любят собак, ведь не зря же Юлия Владимировна ласково называет Ляшко «чихуахуа». Собака такая. Редкая. А в ответ Олежка публикует фото с ротвейлерами, которые мечтают познакомиться с подтянутыми частями тела лидера «Батькивщины». Поэтому увидев прикольного французского бульдога, Лозовой просто не мог проехать мимо. Привыкшего к процедурам в СПА-салонах парламентария поразил запущенный вид сельского пса. Когти без маникюра и педикюра, шерсть шампунем не вымыта. Просто бедственное состояние! Бульдог попал в хорошие руки, поскольку «радикал» сразу разместил фото в «Фейсбуке»: «Отдам собачку!».
И тут нашлись хозяева собачки. Оказывается, пса любили за дружелюбный нрав. Село восстало, поехали искать зоофилов на джипе. Нашли. Началась драка, поскольку французского бульдога не хотели отдавать. Должен вам сказать, что я всегда на стороне собак.
И умеет же президент интриговать: говорит, завтра какой-то рейтинг опубликуют. Не важно какой, но это будет историческое событие. Реформы продолжаются! Собаки возвращаются к хозяевам, в судах свободно конкурируют различные точки зрения с прекрасными драками и метанием карнизов
Если выбирать между депутатом и псиной, без колебания встану на сторону последней. В нашем же случае все закончилось очень хорошо: Лозового побили, селян побили, но пес вернулся домой.
Более чему уверен: два прекрасных примера реализации судебной реформы (Коханивский, суд, драка) и новой концепции местного самоуправления (Лазовой, бульдог, драка) просто обязан был упомянуть верховный главнокомандующий. Благо в Киеве проходит роскошный Совет регионального развития в международном выставочном центре. Зал оформлен как сессия Европарламента в комбинации с голубым залом отеля «Четыре сезона». Речь гаранта нации была, как всегда, блестящей. Пока спецназ паковал патриотов Коханивского, а грузины мерзли на Грушевского, президент очертил грандиозные перспективы европейской нации. «Скоро мы построим космодром для межгалактических полетов, но пока надо потерпеть и ограничиться заводом по производству упаковки». «Широкополосный интернет идет на смену устаревшим больницам в сельской местности». «Зрадофилам даже тризуб на Кремле не понравится, скажут – криво стоит». «Настал, наконец, тот момент, когда мы видим свет в конце тоннеля, из которого мы вышли». С космодромом и широкополосным сельским интернетом 4G мне все ясно. А вот со световыми эффектами в тоннеле гарант меня заинтриговал. Как может появиться свет в его конце, если мы все из него вышли? Возможно, гарант что-то знает насчет нового тоннеля, в который нация заходит? Интересно, не правда ли?
И умеет же президент интриговать: говорит, завтра какой-то рейтинг опубликуют. Не важно какой, но это будет историческое событие. Реформы продолжаются! Собаки возвращаются к хозяевам, в судах свободно конкурируют различные точки зрения с прекрасными драками и метанием карнизов. Путин никогда, слышите, никогда не завоюет такую могучую державу!