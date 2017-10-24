Все выше!

Ширится прямое народовластие нации. Пока грузины подозрительно затихли на «мандариновом майдане», дело поддержания достоинства подхватили сторонники легендарного комбата Николая Коханивского. Короче, помещение Святошинского суда в полный кисель. Разгромили все. Мне очень понравился активист и волонтер в балаклаве, который аккуратно отодрал карниз, почистил его от крючков и налипшей паутины, а потом с криком «Спарта, б...ть»! метнул его в полицейский спецназ. Дело абсолютно понятное. Как похищение бульдога нардепом Лозовым.



В районе Академгородка, где проживают, соответственно, маргиналы и патриоты, командир «Добровольческого движения ОУН (не путать с УПА)» Николай Коханивский вентилировал свои легкие. Повстречал своего побратима Руслана Камчалу, к которому испытывал чувство глубокой личной неприязни. В ходе дружеского разговора и обмена мнениями возникла драка, стороны применили травматическое оружие, палки и прочие предметы. Нормальный и естественный для патриотов нации способ построения единого, демократического и соборного государства. Одна мова, одна нация, Крым наш. Картину испортили полицейские, повязавшие героя-националиста. И знаете, что эти несчастные выдумали? Судить известного борца за независимость Украины. Уже сама постановка вопроса абсурдна и вызывает здоровый смех. Естественно, подтянулись побратимы, заблокировали суд, отбили командира, вытеснили из зала суда полицейский спецназ. Побили мебель и все, что там было. Единственное замечание: кричать в адрес бойцов «КОРДа» «п…сы!» – это как то не очень по-европейски. Во всех своих публичных выступлениях на ПАСЕ, ОБСЕ и ЮНЕСКО высшие должностные лица европейской Украины постоянно подчеркивали важность толерантного отношения к сексуальным меньшинствам, поскольку они явно становятся большинствами. Надо было употреблять более толерантные понятия, не оскорбляющие чувство достоинства гендерных и трансгендерных сообществ. Вот что мешало им орать «геи»? Не понимаю. Честно.



На защиту Коханивского грудью встали славные и такие милые представители «Радикальной партии». К сожалению, Андрей Лозовой не смог приехать и лично поддержать мужественного комбата-оуновца, поскольку его от...здили всем селом в Львовской области



И умеет же президент интриговать: говорит, завтра какой-то рейтинг опубликуют. Не важно какой, но это будет историческое событие. Реформы продолжаются! Собаки возвращаются к хозяевам, в судах свободно конкурируют различные точки зрения с прекрасными драками и метанием карнизов

После драки соль нации провела ночь в здании суда, а утром пришли представители вышеупомянутого сообщества и штурмом взяли Святошинский «редут». По ходу, Коханивскому наваляли, врачи подозревают у него сотрясение мозга. Думаю, сотрясения нет, просто повреждена оболочка.О чем это говорит? О реализации судебной реформы, которая долгое время была абстрактным понятием, а теперь приобрела вполне конкретные очертания. Штурм, крики, слезоточивый газ окутывают локальные столичные события этаким флером прекрасной осенней депрессии.На защиту Коханивского грудью встали славные и такие милые представители «Радикальной партии». К сожалению, Андрей Лозовой не смог приехать и лично поддержать мужественного комбата-оуновца, поскольку его от...здили всем селом в Львовской области. Тоже, кстати, прекрасный пример развития местного самоуправления. Дело тоже абсолютно ясное: Андрей очень любит собак. Все в этой партии любят собак, ведь не зря же Юлия Владимировна ласково называет Ляшко «чихуахуа». Собака такая. Редкая. А в ответ Олежка публикует фото с ротвейлерами, которые мечтают познакомиться с подтянутыми частями тела лидера «Батькивщины». Поэтому увидев прикольного французского бульдога, Лозовой просто не мог проехать мимо. Привыкшего к процедурам в СПА-салонах парламентария поразил запущенный вид сельского пса. Когти без маникюра и педикюра, шерсть шампунем не вымыта. Просто бедственное состояние! Бульдог попал в хорошие руки, поскольку «радикал» сразу разместил фото в «Фейсбуке»: «Отдам собачку!».И тут нашлись хозяева собачки. Оказывается, пса любили за дружелюбный нрав. Село восстало, поехали искать зоофилов на джипе. Нашли. Началась драка, поскольку французского бульдога не хотели отдавать. Должен вам сказать, что я всегда на стороне собак.Если выбирать между депутатом и псиной, без колебания встану на сторону последней. В нашем же случае все закончилось очень хорошо: Лозового побили, селян побили, но пес вернулся домой.Более чему уверен: два прекрасных примера реализации судебной реформы (Коханивский, суд, драка) и новой концепции местного самоуправления (Лазовой, бульдог, драка) просто обязан был упомянуть верховный главнокомандующий. Благо в Киеве проходит роскошный Совет регионального развития в международном выставочном центре. Зал оформлен как сессия Европарламента в комбинации с голубым залом отеля «Четыре сезона». Речь гаранта нации была, как всегда, блестящей. Пока спецназ паковал патриотов Коханивского, а грузины мерзли на Грушевского, президент очертил грандиозные перспективы европейской нации. «Скоро мы построим космодром для межгалактических полетов, но пока надо потерпеть и ограничиться заводом по производству упаковки». «Широкополосный интернет идет на смену устаревшим больницам в сельской местности». «Зрадофилам даже тризуб на Кремле не понравится, скажут – криво стоит». «Настал, наконец, тот момент, когда мы видим свет в конце тоннеля, из которого мы вышли». С космодромом и широкополосным сельским интернетом 4G мне все ясно. А вот со световыми эффектами в тоннеле гарант меня заинтриговал. Как может появиться свет в его конце, если мы все из него вышли? Возможно, гарант что-то знает насчет нового тоннеля, в который нация заходит? Интересно, не правда ли?И умеет же президент интриговать: говорит, завтра какой-то рейтинг опубликуют. Не важно какой, но это будет историческое событие. Реформы продолжаются! Собаки возвращаются к хозяевам, в судах свободно конкурируют различные точки зрения с прекрасными драками и метанием карнизов. Путин никогда, слышите, никогда не завоюет такую могучую державу!