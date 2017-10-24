Досрочных выборов в Украине не будет - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что досрочных выборов в стране не будет. "Осталось меньше года до начала планового избирательного цикла по избранию президента и Верховной Рады. И как я вам уже говорил 9 месяцев назад - никаких досрочных выборов не будет, что мы и обеспечим", - сказал он на заседании Совета регионального развития во вторник в Киеве.
П.Порошенко отметил, что период до выборов необходимо использовать максимально эффективно для внедрения реформ. "Этот период до вынужденной паузы в реформах следует использовать максимально эффективно", - сказал он.
Источник: Интерфакс-Украина
12:55