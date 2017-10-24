Туск заявляет о необходимости единства ЕС

Председатель Европейского Совета Дональд Туск, выступая во вторник в Европарламенте в Страсбурге с сообщением об итогах саммита ЕС 19-20 октября, настаивал на единстве членов Евросоюза как главном приоритете.



Он отметил, что главы европейских государств и правительств согласились, что без единства не будет прогресса на любом направлении развития союза.



"Мы продолжим изыскивать наилучший способ построения суверенной, солидарной, постоянно сплоченной Европы, и мы должны сопровождать этот процесс глубокими и постоянными размышлениями о сути нашего сообщества", - сказал Д.Туск.



Глава Евросовета остановился на трех измерениях сообщества ЕС.



"Мы являемся территориальным сообществом, что означает общую территорию и общие внешние границы. Наш долг в их защите. Миграционный кризис заставил нас в полной мере осознать необходимость восстановления эффективного контроля над нашими внешними границами, в то время как агрессивное поведение некоторых третьих стран и дестабилизация вокруг Европы вынудили нас осознать необходимость защиты нашей территории", - заявил председатель Европейского Совета.



"По этой причине мы хотим запустить постоянное структурированное сотрудничество в области обороны до конца года", - добавил Д.Туск.



Европейский союз - это также культурное сообщество, сказал он.



"Что не означает, что мы лучше или хуже внешнего мира. Мы просто другие. Наши открытость и терпимость не должны помешать нам защищать наше наследство. У нас есть право и долг оберегать то, что отличает нас от других культур, не для того, чтобы противостоять кому-то, а чтобы оставаться самими собой", - сказал глава Евросовета.



Поэтому, пояснил он, первым пунктом повестки дня саммита ЕС в Гетеборге в ноябре будут культура и образование.



"В-третьих, - подчеркнул Д.Туск, - мы политическое сообщество. Настало время возобновить наши клятвы относительно наших политических ценностей, закрепленных в статье 2 Договора о Европейском союзе. Позвольте мне процитировать: "Союз основан на ценностях уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, верховенства закона и уважения прав человека, в том числе прав лиц, принадлежащих к меньшинствам. Эти ценности являются едиными для государств-членов в обществе, в котором преобладают плюрализм, недискриминация, толерантность, справедливость, солидарность и равенство между женщинами и мужчинами".



Председатель Евросовета заявил, что хотел бы напомнить всем находящимся у власти руководителям, всем государствам-членам, что, подписав договор о Евросоюзе, они также подписали эту статью.



"Либо вы соблюдаете ее, либо вы четко говорите, что отвергаете, со всеми вытекающими из этого последствиями", - объяснил Д.Туск.

