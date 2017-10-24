Президент ждет от Кабмина программы по внедрению сельской медицины

Президент Украины Петр Порошенко ожидает от Кабинета министров принятия программ по воплощению положений закона о сельской медицине.



"Прошу глав областных государственных администраций в сотрудничестве с Минрегионстроем быстро определить схему размещения и планы размещения сельских амбулаторий с учетом нагрузки на врача и доступности для пациентов… От правительства в кратчайшие сроки ожидаю принятия программ, которые учтут все нюансы развития сельской медицины на основе нового закона", - сказал П.Порошенко на заседании Совета регионального развития во вторник в Киеве.



Как сообщалось, Верховная Рада приняла внесенный президентом Украины законопроект №7117 о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности в первом чтении 19 октября 258 голосами.



Изменения в бюджет Украины 2017 года предусматривают 4 млрд грн для мер по развитию медицины в сельской местности.

