Президент ждет от Кабмина программы по внедрению сельской медицины

Президент ждет от Кабмина программы по внедрению сельской медицины

Президент Украины Петр Порошенко ожидает от Кабинета министров принятия программ по воплощению положений закона о сельской медицине.

"Прошу глав областных государственных администраций в сотрудничестве с Минрегионстроем быстро определить схему размещения и планы размещения сельских амбулаторий с учетом нагрузки на врача и доступности для пациентов… От правительства в кратчайшие сроки ожидаю принятия программ, которые учтут все нюансы развития сельской медицины на основе нового закона", - сказал П.Порошенко на заседании Совета регионального развития во вторник в Киеве.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла внесенный президентом Украины законопроект №7117 о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности в первом чтении 19 октября 258 голосами.

Изменения в бюджет Украины 2017 года предусматривают 4 млрд грн для мер по развитию медицины в сельской местности.