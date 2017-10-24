Компартия Китая официально поставила Си Цзиньпина в один ряд с Мао Цзэдуном

XIX съезд Коммунистической партии Китая (КПК) включил в ее обновленный устав положения об идеях председателя КНР Си Цзиньпина о «новой эре социализма с китайской спецификой». Об этом сообщает The Financial Express.



Отмечается, что внесение имени товарища Си и его концепции дальнейшего пути развития страны в устав партии ставит нынешнего китайского лидера в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. Помимо этого, он стал вторым после Мао Цзэдуна, чье имя внесли в устав Компартии при жизни.



Сообщается, что речь китайского лидера продолжалась 3,5 часа, став самой длинной в истории страны. В частности, он представил доклад под названием «Добиться решающей победы в построении общества среднего достатка, одержать великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху».



В резолюции отмечается, что идеи товарища Си стали руководством к действию для партии и народа при осуществлении «великого возрождения китайской нации».



Во вторник, 24 октября, в Китае завершился 19-й съезд КПК. Делегаты одобрили резолюции к докладу о работе ЦК Коммунистической партии 18-го созыва, а также выбрали новый состав Политбюро и новый состав Постоянного комитета Политбюро.

