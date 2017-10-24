Boeing заключил сделку почти на $14 млрд с Singapore Airlines

Крупнейший авиаперевозчик Юго-Восточной Азии Singapore Airlines заключил контракт с американской компанией Boeing на поставку 39 самолетов общей каталожной стоимостью $13,8 млрд.



Авиакомпания заказала 20 самолетов модели 777 и 19 лайнеров 787.



В церемонии подписания соглашения приняли участие американский президент Дональд Трамп и находящийся в США с визитом премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, сообщает Синьхуа.



"Мы ведем обширный бизнес с Сингапуром. Отношения сейчас находятся на самом высоком уровне, и это будет продолжаться", – сказал Трамп и отметил, что нынешняя сделка создаст 70 тыс. рабочих мест в США.



В свою очередь Ли Сянь Лун заявил, что отношения между США и Сингапуром процветают. Он выразил готовность углубить двусторонние связи в будущем.

