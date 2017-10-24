Гройсман: экономика может вырасти на 5-7%

Украина может ускорить экономический рост на 5-7% в 2019 году. Об этом сегодня на заседании Совета регионального развития заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает РБК-Украина. "Абсолютно реально увеличить экономический рост на 5-7% уже с 2019 года. Аграрии очень хорошо знают, что качественные климатические условия положительно влияют на урожай.



Так и мы знаем с вами, что нормальный бизнесклимат, нормальные условия ведения предпринимательства в Украине, доступа к возможным ресурсам предпринимателей имеет чрезвычайно важное значение", - заявил Гройсман.



По словам премьера, такой рост будет означать на сотни миллиардов больше произведенной продукции и услуг, десятки и сотни тысяч новых рабочих мест для граждан, завоевание новых рынков за рубежом и насыщение украинского рынка качественной отечественной продукцией по умеренным ценам.

