"Кучка" людей хотят осуществить силовой переворот за зарубежный счет - Луценко

Небольшая кучка людей, за финансирование из-за рубежа, хотели осуществить силовой переворот в Украине. Об этом сказал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время заседания Совета регионального развития, передает корреспондент УНН. "В стране есть основания для мирного протеста граждан. Власти ошибаются, а жизнь людей достаточно сложна.



Тем не менее, право на мирный протест не означает, подготовку к силовому перевороту, который затеяла небольшая кучка людей примерно 150-200 человек, которая объявила себя единственными праведниками требуют от государства делать делать только то, что они при поддержке финансов из-за границы, и в свое время я это докажу, силовыми методами, посредством приобретения автоматической нового оружия, подготовки специальных вооруженных складов хотят навязать украинскому государству", - подчеркнул он.



читайте также: С начала митингов под ВР пострадало шесть человек



Ю.Луценко заявил, что "это у них не получится". Он отметил, что "украинское государство будет руководствоваться Конституцией, законами и волей народа, а не какой-либо горстки авантюристов, которые хотят сделать переворот на удовольствие Кремлю".



"Хочу подчеркнуть, что участие в этом принимают не тысячи людей, которые приезжают в Киев, они имеют на это конституционное право, право на мирный протест. Участие в этом запланированном "перевороте" берут гастролеры, без всякого гражданства, Саакашвили, который будучи председателем государственной областной администрации заставил своих подчиненных оформить разрешения на постоянное проживание двадцати гражданам Грузии, как ценным деятелям культуры.



читайте также: Одному из правонарушителей под Радой объявили о подозрении - Князев



Теперь эти деятели сеют "вечное, мудрое, доброе" по всей территории Украины используя автомобили сначала областной госадминистрации, а теперь автомобили приобретенных за средства благотворительного фонда, который формировался клиентами одесской таможни. Именно они с оружием в том числе, охраняют Саакашвили, находясь в лагере и планируют этот переворот. Это не пройдет", - заявил генпрокурор.

