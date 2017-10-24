Полиция проводит экспертизы и ищет свидетелей смертельного ДТП в Харькове

Полиция Харькова продолжает расследовать обстоятельства ДТП, которое произошло в городе 18 октября и забрало жизни пятерых людей. Сейчас полиция проводит экспертизы и ищет свидетелей происшествия. Об этом сообщил старший следователь следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Вячеслав Лобас в интервью изданию "Обозреватель".



Отвечая на вопрос, удалось ли найти новых свидетелей трагедии, следователь сообщил: "Вчера звонили два человека, но прямых свидетелей нет. Одна девушка подошла минут через 15 после ДТП, видела, как скорая помощь забирала пострадавших. Еще один мужчина позвонил и сказал, что знает двух девочек, которые не дошли до места аварии буквально несколько метров и которые успели отскочить – они есть на видео. Он их знает, и сегодня обещал сообщить их координаты".



"Как продвигается расследование, ясна ли картина того, что произошло?" - поинтересовался "Обозреватель". "Картина по Зайцевой, в принципе, понятна. О том, что ее вина доказана на 100%, пока рано говорить, ведь подозрение – это все равно предварительная мера. Уже после того как мы проведем все экспертизы – технические, токсикологическую, чтобы окончательно подтвердить наличие в ее моче опиатов, и каких именно, - тогда можно будет на 100% сказать, что она виновата", - ответил следователь.



В этом контексте он пояснил: наличие опиатов в организме Елены Зайцевой "не повлияет на квалификацию", но станет обстоятельством, отягчающим ее вину.



"По Дронову (водитель автомобиля Volkswagen Touareg Геннадий Дронов. – Ред.) проводятся следственные действия, чтобы определить его степень вины, если она есть", - сообщил Лобас .



"Назначены экспертизы, пока следствия продолжается. Сколько времени потребуется на завершение следствия – я не могу сказать. Очень большой объем работы", - заметил он.



Отвечая на вопрос, были ли подобные ДТП в Харькове ранее, следователь напомнил об аварии, произошедшей в августе 2016 года, когда "водитель BMW сбил мужчину на пешеходном переходе". Причем, в организме виновного также были обнаружены опиаты. "Так что можно сказать, что раз в год случается что-то подобное", - констатировал он.

