Огонь зимней Олимпиады-2018 зажгли в Греции

В греческой Олимпии зажгли огонь зимних Игр-2018, которые пройдут в корейском Пхенчхан, передает УНН со ссылкой на Международный олимпийский комитет.



Церемония зажжения олимпийского огня состоялась в греческой Олимпии, где были основаны Игры. Как того требует традиция, факел зажгли с помощью солнечных лучей, с использованием параболического зеркала.



Роль верховной жрицы во время церемонии исполнила греческая актриса Катерина Леху.



В течение следующей недели огонь будет "путешествовать" по Греции. Он преодолеет 2195 км территории Греции и прибудет в Акрополь 30 октября. За восемь дней огонь пронесут 505 факелоносцев. Церемония передачи огня организаторам Игр в Пхенчхане состоится 31 октября на стадионе "Панатинаикос" в Афинах.



Напомним, зимняя Олимпиада 2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

