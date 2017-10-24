В Украине демонтированы все схемы хищения госсредств времен Януковича - Луценко

Схем хищения государственных средств времен бывшего президента Украины (2010-2014) Виктора Януковича в стране больше не существует, заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.



"Основные схемы хищения времен Януковича ликвидированы этой властью", - сказал Ю.Луценко на заседании Совета регионального развития во вторник в Киеве.



Он напомнил, что В.Янукович и его окружение нанесли убыток государству, согласно юридическому выводу, в размере $40 млрд. "Это означает, что за 4 года эта мафия украла у государства один годовой бюджет", - отметил генпрокурор.



"Давайте просто проанализируем, разве сохранены эти схемы сегодня? Двойная цена на газ, который пользовался Курченко, Азаров и другие деятели… Ее нет благодаря президенту, правительству и парламенту. Бюджетное финансирование угля, на котором создавалась донецкая мафия? Его нет. Бесконтрольные государственные закупки, когда один вице-премьер росчерком пера подписывал миллиардные схемы с откатами до 50%? Их нет. Введена система Prozoro", - напомнил он.



"Да, эти системы еще требуют доработки. Знаю о существовании многих проблем, но системного вертикального сбора средств наверх времен Януковича не существует. Он демонтирован. Сейчас нам предстоит вырвать корни, которые остались от этих старых схем", - сказал Ю.Луценко.

