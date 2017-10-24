Украина и США до конца года проведут наблюдательный полет над территорией РФ

До конца текущего года Украина и США намерены провести наблюдательный полет над территорией России с целью контроля военной деятельности.



"В этом году Украине удалось провести совместный наблюдательный полет с Канадой, США и Швецией над территорией Российской Федерации. До конца года планируется проведение ещё одного наблюдательного полета с Соединенными Штатами Америки", - сказал начальник управления верификации Генштаба ВСУ Андрей Гудзь на брифинге во вторник в Киеве.



По его словам, согласно договору об открытом небе, у России есть достаточно времени на маскировку войск и военной техники.

