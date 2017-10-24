Сборная Украины сыграет с командой Словакии во Львове

Сборная Украины проведет товарищеский поединок с командой Словакии. Встреча состоится 10 ноября во Львове. Начало – в 20:00 по киевскому времени. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.



Украинская федерация получила одобрение от ФИФА, несмотря на пятилетний запрет на проведение на львовской арене официальных матчей под эгидой организации, в частности поединков отборочного цикла ЧМ-2018.



Напомним, в отборе на чемпионат мира сборная Украины заняла третье место в группе I и не вышла в плей-офф турнира. Словакия также не поедет на мундиаль, поскольку стала худшей из девяти команд, занявших вторые места в группах, что лишило ее права сыграть в стыковых матчах.



Напомним, ранее Украина пять раз встречалась со Словакией: в трех матчах команды сыграли вничью, а также обменялись победами.

