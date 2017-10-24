На Киевщине неизвестные зарезали бойца АТО

Правоохранители разыскивают людей, которые убили участника боевых действий в зоне АТО в Киевской области. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции Киевской области.



Ночью в городе Кагарлык между родными братьями и компанией молодых людей произошла стычка. Во время нее один из нападавших выхватил нож и проткнул им старшего из братьев.



Обоих раненых отвезли в больницу. Там у старшего 33-летнего брата диагностировали проникающие ножевые ранения грудной клетки и брюшной полости. Из-за этих ранений он скончался на операционном столе. Тем временем 31-летнего потерпевшего во время драки ранили ножом в грудную клетку.



По этому делу открыли уголовное производство по факту умышленного убийства, которое предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

