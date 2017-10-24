Times: Борис Джонсон признал частичную вину Запада в ухудшении отношений с Россией

Министр иностранных дел Великобритании признал возможную частичную вину Запада в ухудшении отношений с Москвой, пишет The Times. Он призвал к самоанализу на тему «как мы потеряли Россию».



«20 лет назад казалось возможным, что будут еще одни отношения. Я искренне полагал, что мы сможем приветствовать Россию в сообществе демократических наций», – заявил министр.



По словам Джонсона, у России и Британии были общие приоритеты, в том числе борьба против терроризма, тема Ирана и Северной Кореи, будущее Сирии.



«Думаю, мы должны немного заняться самоанализом по поводу того, почему этого не произошло, как мы потеряли Россию... Думаю, были ошибки с обеих сторон», – добавил он.



Вместе с тем, Джонсон раскритиковал присоединение Крыма к России и отметил, что Москва должна «заплатить» за свои действия.

