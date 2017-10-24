Испания приготовилась решить вопрос Каталонии силой

Испанское правительство может использовать силу для восстановления порядка в Каталонии, если жители региона будут выступать против мер по урегулированию ситуации. Об этом заявил министр образования, культуры и спорта, официальный представитель Мадрида Иньиго Мендес де Виго, передает новостной портал ara.cat.



Он отметил, что ни одно правительство «не хочет актов насилия, но кабинет министров должен обеспечивать соблюдение закона». «Есть люди на другой стороне, которые не хотят подчиняться закону», — пояснил Мендес де Виго, добавив, что тогда Мадриду придется восстанавливать закон при помощи каталонской полиции Моссос д'Эсквадра.



По словам министра, правительство восстанавливает, а не приостанавливает автономию Каталонии. Он также отметил, что те, кто управляет каталонской полицией, теперь будут заменены на представителей МВД королевства.



В настоящее время проводится расследование деятельности каталонской полиции в день плебисцита. Тогда испанское правительство распорядилось закрыть все избирательные участки за пару часов до голосования, однако не все местные стражи порядка с этим справились.



Референдум о независимости состоялся в регионе 1 октября. Более 90 процентов проголосовавших высказались за выход Каталонии из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов данного волеизъявления не признает и считает его результаты ничтожными.

