В Украину в этом году въехало 1,4 млн россиян

В Украину в 2017 году въехало почти 1 млн 400 тыс. граждан России, что меньше, чем в прошлом году. Об этом председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал сообщил в интервью "Цензор.нет".



"В 2016 году въехало более 1,5 млн граждан России. В этом году уже почти 1 млн 400 тыс. лиц. В основном они приезжают к родственникам", - сообщил Цигикал.



По его словам, в 2017 году более 5,7 млн украинцев ездили в Россию. В этом году больше наших соотечественников ехали в страну-агрессора, чем в прошлом году.



"В 2016 году в России ездили 4,1 млн граждан Украины, в 2017-м больше - уже свыше 5,7 млн", - добавил он.

