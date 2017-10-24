Мировые продажи смартфонов поставили рекорд

В третьем квартале 2017 года мировой объем продаж смартфонов вырос на 3% в годовом выражении, до рекордных 366,6 миллиона единиц. Об этом сообщает исследовательская компания GfK.



Как отмечается, рекордные темпы роста спроса отмечены в Латинской Америке (на 11% в годовом выражении) и Центральной и Восточной Европе (на 9%).



Спрос на смартфоны по-прежнему восстанавливается в Центральной и Восточной Европе - в третьем квартале было продано на 9% больше в годовом выражении - 22,3 миллиона единиц. Выручка от продаж смартфонов выросла на 26%, до 5,4 миллиарда долларов, что вызвано увеличением спроса на более дорогие устройства. Положительная динамика также отмечена в России (продажи выросли на 10%) и в Украине (рост на 19%).



В Западной Европе в третьем квартале было продано 30,9 миллиона смартфонов, что на 7% ниже в годовом выражении. Снижение показателя объясняется насыщенностью рынка и более поздним, чем ожидалось, выходом iPhone X. Тем не менее, выручка в регионе выросла на 4%, до 13,7 миллиарда долларов.



В Северной Америке объем продаж на смартфоны в третьем квартале составил 49,3 миллиона единиц, что на 1% меньше, чем в прошлом году. При этом выручка достигла 19,1 миллиарда долларов, что на 1% больше в годовом выражении.



В Латинской Америке объем продаж достиг за три месяца 27,8 миллиона единиц, увеличившись на 11% в годовом выражении - этому способствовал рост спроса в Бразилии. Всего было продано смартфонов на 8,8 миллиарда долларов, что на 13% больше в годовом выражении.



В регионе Ближний Восток и Африка в третьем квартале было продано 45,2 миллиона смартфонов (рост на 8% в годовом выражении). Выручка достигла 10,7 миллиарда долларов, увеличившись на 5% к аналогичному периоду 2016 года. "Это увеличение продаж было обусловлено более быстрым, чем ожидалось, восстановлением спроса в Египте", - пишет Gfk.



В Китае и развивающихся странах Азии в минувшем квартале была отмечена положительная динамика: в совокупности было продано около 174,7 миллиона смартфонов, выручка составила порядка 48,8 миллиарда долларов.



В развитых странах Азии объем продаж за третий квартал сократился на 7%, до 16,4 миллиона единиц, выручка - на 9%, до 10,3 миллиарда долларов. Данная динамика объясняется падением продаж в Южной Корее на 15% в годовом выражении.

