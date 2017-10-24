Саакашвили: Луценко заврался, меня нельзя депортировать

Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявляет, что его нельзя депортировать из Украины. «Генеральный прокурор Луценко окончательно заврался! Только что в эфире телеканала «Ньюс Ван» он заявил, что Миграционная служба отказала мне вправе пребывать в стране и меня можно депортировать! Ирония ситуации в том, что Миграционная служба мне не то что не отказывала, они до сих пор не ответила на мой запрос и вообще не предоставила никаких документов, которые оспаривали бы мое право находиться в Украине», – написал он на своей странице в Facebook.



По словам Саакашвили, несколько недель назад его адвокаты подали иск в суд о бездеятельности Миграционной службы и полном игнорировании его запросов. «В этот четверг, 26 октября, во Львовском окружном административном суде состоится слушание по этому делу», – подчеркнул он.



«Хочу, как дипломированный юрист, порекомендовать господину Юрию Луценко, человеку, который не имеет высшего юридического образования - прочитать ст. 16, ст.27 и часть 4 статьи 17 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства». Там черным по белому написано, что сейчас мой статус в Украине полностью легален - я лицо, имеющее постоянное место жительства на территории Украины, пользуюсь всеми правами гражданина и депортировать с территории Украины меня нельзя», – отметил Саакашвили.



Напомним, сегодня, 24 октября, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Государственная миграционная служба отказалась предоставлять Саакашвили политическое убежище в Украине. Генпрокурор также отмел, что экс-глава Одесской ОГА не обращался в суд с обжалованием этого решения.



10 сентября Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».



11 сентября он попросил ГМС о предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите в Украине.



